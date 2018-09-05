Выпуск новостей за 19:00: Трагическая годовщина красного террора. Доступ к вещам и документам
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 19:00 – в 1918 году советская власть начала "красный террор". С украинцев снимали скальпы, сдирали кожу, распинали и забивали до смерти. Со времени тех трагических событий прошло 100 лет. Решение суда нарушает право на частную жизнь журналистки Натальи Седлецкой. Суд разрешил Генпрокуратуре прослушивать главного редактора программы "Схемы".
Также в выпуске:
Четыре года назад были подписаны Минские договоренности: как они повлияли на ход войны.
Источник: 24 канал
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