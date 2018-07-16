Выпуск новостей за 19:00: Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине. Произвол нардепов

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 19:00 – в Хельсинки состоялась пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В Украине все больше слышно о произволе региональных "царьков" и не обязательно они нардепы "Партии регионов", например, Лозинский вообще был из "Батькивщины", но объединяет их всех одно – абсолютная безнаказанность.

Также в выпуске: Дональд Трамп не прекращает удивлять мир своими высказываниями в Twitter. Как в Украине смотрели финал Чемпионата Мира по футболу в России.