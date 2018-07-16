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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине. Произвол нардепов

Выпуск новостей 45 Читати новину українською

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 19:00 – в Хельсинки состоялась пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В Украине все больше слышно о произволе региональных "царьков" и не обязательно они нардепы "Партии регионов", например, Лозинский вообще был из "Батькивщины", но объединяет их всех одно – абсолютная безнаказанность.

Также в выпуске:

Дональд Трамп не прекращает удивлять мир своими высказываниями в Twitter.

Как в Украине смотрели финал Чемпионата Мира по футболу в России.

Теги: Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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