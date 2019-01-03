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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 19:00: Третий кандидат в президенты. Смерть ребенка от кори

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 19:00 – лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию. В городе Бердичеве Житомирской области в больнице умер ребенок от осложнений кори.

      Также в выпуске:

      Андрея Садового официально выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Объединение "Самопомич".

      В Сумах из-за неисправного лифта погиб младенец.

      Теги: Жертвы Корь ЦИК Выборы Президента 2019 Валентин Наливайченко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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