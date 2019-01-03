Выпуск новостей за 19:00: Третий кандидат в президенты. Смерть ребенка от кори
В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 19:00 – лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию. В городе Бердичеве Житомирской области в больнице умер ребенок от осложнений кори.
Также в выпуске:
Андрея Садового официально выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Объединение "Самопомич".
В Сумах из-за неисправного лифта погиб младенец.
Источник: 24 канал
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