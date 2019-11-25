Выпуск новостей за 19:00: Убийственный перекресток в Чабанах. Год после захвата кораблей
В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 19:00 – год назад россияне дерзко напали на украинские корабле вблизи Керченского пролива и захватили в плен 24 украинских моряков. Сегодня же и члены экипажей, и корабли вернулись в Украину. Перекресток в Чабанах Киевской области бьет рекорды по количеству ДТП. По словам жителей, аварии происходят там едва ли не каждую неделю.
Также в выпуске:
Украинцы оценили работу новой власти.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии