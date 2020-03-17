Выпуск новостей за 19:00: Украина будет просить помощи в МВФ. Назначения в Раде
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 19:00 – украинское правительство планирует обратиться в Международный валютный фонд с просьбой о помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. В Раде сделали 2 важных назначения. Руководителей отныне снова имеет Министерство экономики и Генпрокуратура.
Также в выпуске:
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