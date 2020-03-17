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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 19:00: Украина будет просить помощи в МВФ. Назначения в Раде

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 19:00 – украинское правительство планирует обратиться в Международный валютный фонд с просьбой о помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. В Раде сделали 2 важных назначения. Руководителей отныне снова имеет Министерство экономики и Генпрокуратура.

      Также в выпуске:

      На украино-словацкой границе временно открыли пешеходный пункт пропуска.

      Укрпочта может начать доставку лекарств на время карантина.

      Евро-2020 перенесли из-за коронавируса.

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      Теги: МВФ Офис генпрокурора Министерство экономического развития и торговли Верховная Рада Выпуск новостей
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