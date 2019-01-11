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      Выпуск новостей за 19:00: Украина и кредиты. Депутаты-лжецы

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 19:00 – в 2019 году Украина должна выплатить более 14 миллиардов долларов долгов. Треть – это только проценты, ведь прежняя власть брала кредиты под очень высокие ставки. Накануне президентских и парламентских выборов политики все чаще "кормят" наивных украинцев обещаниями. Журналисты 24 канала составили рейтинг топ-5 политиков-лжецов.

      Также в выпуске:

      С 11 января вступают в силу изменения в законодательстве, отныне секс без согласия будет подпадать под статью об изнасиловании.

      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Кредит Деньги
      Источник: 24 канал
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