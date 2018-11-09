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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Выпуск новостей за 19:00: Украинские бранные слова. "Выборы" на оккупированных территориях

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 19:00 – в Украине ввели квоты на украинское: в теле - и радиоэфирах уже уменьшили количество российского продукта, однако русскую брань заменить не на что. Служба безопасности Украины сообщила, что знает предварительные результаты выборов на территориях псевдореспублик еще до их начала.

      Также в выпуске:

      Громкое возвращение "Партии регионов" на политическую арену.

      Жена Генпрокурора Юрия Луценко и народный депутат Ирина Луценко ударила в печень беременную журналистку.

      Теги: Выпуск новостей Языковые квоты
      Источник: 24 канал
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