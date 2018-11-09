Выпуск новостей за 19:00: Украинские бранные слова. "Выборы" на оккупированных территориях

В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 19:00 – в Украине ввели квоты на украинское: в теле - и радиоэфирах уже уменьшили количество российского продукта, однако русскую брань заменить не на что. Служба безопасности Украины сообщила, что знает предварительные результаты выборов на территориях псевдореспублик еще до их начала.

Также в выпуске: Громкое возвращение "Партии регионов" на политическую арену. Жена Генпрокурора Юрия Луценко и народный депутат Ирина Луценко ударила в печень беременную журналистку.