Выпуск новостей за 19:00: Украинские военные в плену. Черное море в пакетах
В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 19:00 – двое украинских военных попали в плен пророссийских боевиков, неделю о них ничего не было известно, сейчас СМИ пророссийских боевиков сообщили, что заложники живы. Черное море и его обитатели страдают от чрезмерного засорения.
Также в выпуске:
Перспективы "Северного потока-2".
В Киеве состоялся ежегодный забег под каштанами.
Напряженная неделя на фронте.
Источник: 24 Канал
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