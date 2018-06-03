Выпуск новостей за 19:00: Украинские военные в плену. Черное море в пакетах

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 19:00 – двое украинских военных попали в плен пророссийских боевиков, неделю о них ничего не было известно, сейчас СМИ пророссийских боевиков сообщили, что заложники живы. Черное море и его обитатели страдают от чрезмерного засорения.

Также в выпуске: Перспективы "Северного потока-2". В Киеве состоялся ежегодный забег под каштанами. Напряженная неделя на фронте.