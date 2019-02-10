Выпуск новостей за 19:00: Уничтожение БМП боевиков. Нефтяной счет Венесуэлы в банке РФ

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 19:00 – Украинские военные уничтожили технику пророссийских наемников на Светлодарской дуге. На видео, которое обнародовал офицер Вооруженных сил, видно, как метким выстрелом украинские воины подрывают боевую машину пехоты противника. Венесуэльская государственная нефтяная компания открыла счет в российском банке.

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