Выпуск новостей за 19:00: Уникальная операция во Львове. Украинские дайверы в Таиланде

В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 19:00 – доброволец Александр Косолапов подорвался на мине в июле 2014. Врачи Львовского военно-медицинского центра провели ряд уникальных по сложности операций и спасли военному ногу от ампутации. Среди ныряльщиков, которые спасали детей из пещеры в Таиланде, было трое украинцев. Также они обучали местных дайверов работать в сверхсложных условиях.

Также в выпуске: Пьяный чиновник Александр Олефир на Закарпатье сбил двух женщин. В ДТП на Прикарпатье погибло четверо людей. В Днепре прошла акция в поддержку Олега Сенцова. Ситуация на фронте.