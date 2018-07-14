Выпуск новостей за 19:00: Уникальная операция во Львове. Украинские дайверы в Таиланде
В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 19:00 – доброволец Александр Косолапов подорвался на мине в июле 2014. Врачи Львовского военно-медицинского центра провели ряд уникальных по сложности операций и спасли военному ногу от ампутации. Среди ныряльщиков, которые спасали детей из пещеры в Таиланде, было трое украинцев. Также они обучали местных дайверов работать в сверхсложных условиях.
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Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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