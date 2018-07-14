21:20
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Уникальная операция во Львове. Украинские дайверы в Таиланде

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 19:00 – доброволец Александр Косолапов подорвался на мине в июле 2014. Врачи Львовского военно-медицинского центра провели ряд уникальных по сложности операций и спасли военному ногу от ампутации. Среди ныряльщиков, которые спасали детей из пещеры в Таиланде, было трое украинцев. Также они обучали местных дайверов работать в сверхсложных условиях.

Также в выпуске:

Пьяный чиновник Александр Олефир на Закарпатье сбил двух женщин.

В ДТП на Прикарпатье погибло четверо людей.

В Днепре прошла акция в поддержку Олега Сенцова.

Ситуация на фронте.

Теги: Таиланд Новости Львова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
сегодня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 817
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
сегодня, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 300
Дональд Трамп и британский этикет: не переключаемся!
сегодня, 19:54 Дональд Трамп и британский этикет: не переключаемся!
100
Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
сегодня, 19:04 Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
Петро Охотін 716
Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
сегодня, 18:00 Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
Сергій Лещенко 194
Украинский десантник плюнул в лицо пропагандисту Кремля: видео
 12 марта , 19:44
Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
 22 июня , 10:02
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Опальный Шуфрич хочет изменить гимн Украины
 9 марта , 13:29
Просто плевать на вас, – российский журналист объяснил, почему не жалко жертв Ан-148
 12 февраля , 10:59
Выпуск новостей за 10:00 Путин побеждает на выборах. Новые санкции для России
 19 марта , 10:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук