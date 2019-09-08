Выпуск новостей за 19:00: Ураган "Дориан". Состояние здоровья бывших узников Кремля

В выпуске за 8 сентября по состоянию на 19:00 – смертельный ураган "Дориан" добрался до атлантического побережья Канады. Там без света остались почти полмиллиона человек. 35 пленников Кремля вернулись в Украину, но сразу попали не домой, а в руки врачей. Большинство из них нуждаются в медицинской помощи, длительной реабилитации. Моряки в военном госпитале, а гражданские в больнице "Феофания".

Также в выпуске: Сегодня в Украине годовщина операции "Висла", когда людей, проживавших на территории Западной Украины, принудительно выселяли. Кремль помиловал только заключенных за гражданскую позицию, а с 24 военных моряков обвинения так и не снял. Россия проводит местные выборы в аннексированном Крыму.

Источник: 24 канал