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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
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      Выпуск новостей за 19:00: Ураган "Дориан". Состояние здоровья бывших узников Кремля

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      В выпуске за 8 сентября по состоянию на 19:00 – смертельный ураган "Дориан" добрался до атлантического побережья Канады. Там без света остались почти полмиллиона человек. 35 пленников Кремля вернулись в Украину, но сразу попали не домой, а в руки врачей. Большинство из них нуждаются в медицинской помощи, длительной реабилитации. Моряки в военном госпитале, а гражданские в больнице "Феофания".

      Также в выпуске:

      Сегодня в Украине годовщина операции "Висла", когда людей, проживавших на территории Западной Украины, принудительно выселяли.

      Кремль помиловал только заключенных за гражданскую позицию, а с 24 военных моряков обвинения так и не снял.

      Россия проводит местные выборы в аннексированном Крыму.

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      Теги: Украинцы в плену РФ Ураган Дориан Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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