Выпуск новостей за 19:00: В России стартовал ЧМ-2018 по футболу. Полномочия мэра Киева
В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 19:00 – 14 июня в России стартует ЧМ-2018 по футболу. Украина, Великобритания и часть депутатов Европарламента призвали игнорировать и бойкотировать мундиаль, ведь хозяин мирового первенства – страна агрессор. Кличко, которого избрали городским головой, одновременно является и руководителем Киевской городской государственной администрации. То есть, его
Также в выпуске:
В Европарламенте приняли резолюцию с призывом освободить Олега Сенцова.
В чем опасность совмещения двух должностей в Киеве.
Дерзость России вести войну и проводить Чемпионат по футболу.
Источник: 24 канал
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