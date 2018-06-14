Выпуск новостей за 19:00: В России стартовал ЧМ-2018 по футболу. Полномочия мэра Киева

В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 19:00 – 14 июня в России стартует ЧМ-2018 по футболу. Украина, Великобритания и часть депутатов Европарламента призвали игнорировать и бойкотировать мундиаль, ведь хозяин мирового первенства – страна агрессор. Кличко, которого избрали городским головой, одновременно является и руководителем Киевской городской государственной администрации. То есть, его

Также в выпуске: В Европарламенте приняли резолюцию с призывом освободить Олега Сенцова. В чем опасность совмещения двух должностей в Киеве. Дерзость России вести войну и проводить Чемпионат по футболу.