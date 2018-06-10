Выпуск новостей за 19:00: В селе под Киевом не хватает школ и садов. Заявление лидеров G7

В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 19:00 – на этой неделе в украинских школах происходили жеребьевки. А вот детям под Киевом не хватает мест в школах и садах. Лидеры G7 заявили, что будут поддерживать сувернитет Украины и пригрозили России новыми санкциями.

Также в выпуске: Трамп и Ким Чен Ын приехали на саммит. Во Львове патрульные наехали на пешехода. В Грузии на свалке одновременно вылупились тысячи цыплят с якобы испорченных яиц.