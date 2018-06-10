Выпуск новостей за 19:00: В селе под Киевом не хватает школ и садов. Заявление лидеров G7
В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 19:00 – на этой неделе в украинских школах происходили жеребьевки. А вот детям под Киевом не хватает мест в школах и садах. Лидеры G7 заявили, что будут поддерживать сувернитет Украины и пригрозили России новыми санкциями.
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Источник: 24 Канал
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