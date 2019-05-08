Выпуск новостей за 19:00: Вакарчук и парламентские выборы. НАТО о безопасности Украины

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 19:00 – украинский музыкант Святослав Вакарчук 16 мая должен официально объявить, что идет на парламентские выборы. Об этом заявили сразу несколько украинских СМИ, однако в пресс-центре самого певца это пока не комментируют. 22 мая в Брюсселе начальники генеральных штабов стран-партнеров НАТО обсудят безопасность Украины.

Также в выпуске: В Японии автомобиль влетел в колонну детей, двое малышей погибли сразу, еще одиннадцать детей и троих воспитателей госпитализировали. Кабинет Министров Украины утвердил указ президента о введении нового праздника – Дня отца. Правительство признало недействительными паспорта, которые выдает Россия украинцам на оккупированных территориях.

Источник: 24 канал