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      Выпуск новостей за 19:00: Вакарчук и парламентские выборы. НАТО о безопасности Украины

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 19:00 – украинский музыкант Святослав Вакарчук 16 мая должен официально объявить, что идет на парламентские выборы. Об этом заявили сразу несколько украинских СМИ, однако в пресс-центре самого певца это пока не комментируют. 22 мая в Брюсселе начальники генеральных штабов стран-партнеров НАТО обсудят безопасность Украины.

      Также в выпуске:

      В Японии автомобиль влетел в колонну детей, двое малышей погибли сразу, еще одиннадцать детей и троих воспитателей госпитализировали.

      Кабинет Министров Украины утвердил указ президента о введении нового праздника – Дня отца.

      Правительство признало недействительными паспорта, которые выдает Россия украинцам на оккупированных территориях.

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      Теги: НАТО Парламентские выборы 2019 Святослав Вакарчук Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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