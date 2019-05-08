Выпуск новостей за 19:00: Вакарчук и парламентские выборы. НАТО о безопасности Украины
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 19:00 – украинский музыкант Святослав Вакарчук 16 мая должен официально объявить, что идет на парламентские выборы. Об этом заявили сразу несколько украинских СМИ, однако в пресс-центре самого певца это пока не комментируют. 22 мая в Брюсселе начальники генеральных штабов стран-партнеров НАТО обсудят безопасность Украины.
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Источник: 24 канал
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