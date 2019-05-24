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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Выпуск новостей за 19:00: Вероятные лидеры выборов в ВР. Паспорта РФ жителям псевдореспублик

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 19:00 – опираясь на последние рейтинги, журналисты 24 канала посчитали, что больше всего кресел в парламенте займут депутаты партии "Слуга народа" – 99. Россия массово раздает жителям "ЛНР" и "ДНР" свои паспорта. Люди, которые шестой год живут в оккупации, радостно бросились за тем гражданством.

      Также в выпуске:

      Избирательная кампания официально стартовала. Голосование за новую Верховную Раду состоится 21 июля по старым правилам, то есть с сохранением мажоритарной системы и проходным барьером для партий в 5% и с закрытыми списками

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      Теги: Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Российские паспорта на Донбассе Слуга народа Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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