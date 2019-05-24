Выпуск новостей за 19:00: Вероятные лидеры выборов в ВР. Паспорта РФ жителям псевдореспублик

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 19:00 – опираясь на последние рейтинги, журналисты 24 канала посчитали, что больше всего кресел в парламенте займут депутаты партии "Слуга народа" – 99. Россия массово раздает жителям "ЛНР" и "ДНР" свои паспорта. Люди, которые шестой год живут в оккупации, радостно бросились за тем гражданством.

Также в выпуске: Избирательная кампания официально стартовала. Голосование за новую Верховную Раду состоится 21 июля по старым правилам, то есть с сохранением мажоритарной системы и проходным барьером для партий в 5% и с закрытыми списками

Источник: 24 канал