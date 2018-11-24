Выпуск новостей за 19:00: Вести с фронта. Заявление главы Генштаба британской армии о России

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 19:00 – боевики начали стрелять активнее, с тех пор, как на днях на Донбасс заехал очередной гумконвой России. Россия – большая угроза, чем ИГИЛ и "Аль-Каида". Так заявил глава Генштаба британской армии Марк Карлтон-Смит.

Также в выпуске: В Украине чтят память жертв Голодомора. Минюст вернул территорию Почаевской лавры в пользование государству. Во Франции продолжаются масштабные акции протеста против повышения цен на топливо.