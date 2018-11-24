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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 19:00: Вести с фронта. Заявление главы Генштаба британской армии о России

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 19:00 – боевики начали стрелять активнее, с тех пор, как на днях на Донбасс заехал очередной гумконвой России. Россия – большая угроза, чем ИГИЛ и "Аль-Каида". Так заявил глава Генштаба британской армии Марк Карлтон-Смит.

      Также в выпуске:

      В Украине чтят память жертв Голодомора.

      Минюст вернул территорию Почаевской лавры в пользование государству.

      Во Франции продолжаются масштабные акции протеста против повышения цен на топливо.

      Теги: Выпуск новостей Новости России Великобритания Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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