Выпуск новостей за 19:00: Вести с фронта. Заявление главы Генштаба британской армии о России
В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 19:00 – боевики начали стрелять активнее, с тех пор, как на днях на Донбасс заехал очередной гумконвой России. Россия – большая угроза, чем ИГИЛ и "Аль-Каида". Так заявил глава Генштаба британской армии Марк Карлтон-Смит.
Также в выпуске:
В Украине чтят память жертв Голодомора.
Минюст вернул территорию Почаевской лавры в пользование государству.
Во Франции продолжаются масштабные акции протеста против повышения цен на топливо.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии