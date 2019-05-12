Выпуск новостей за 19:00: Видеопетиция от команды Зеленского. Выборы и референдум в Литве
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 19:00 – команда Зеленского запустила видеопетицию об обновлении парламента. Они предлагают распустить Верховную Раду через голосование в YouTube. На высшую должность в Литве претендуют девять кандидатов. Вместе с первым туром там еще проводят два референдума.
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Источник: 24 канал
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