Выпуск новостей за 19:00: Видеопетиция от команды Зеленского. Выборы и референдум в Литве

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 19:00 – команда Зеленского запустила видеопетицию об обновлении парламента. Они предлагают распустить Верховную Раду через голосование в YouTube. На высшую должность в Литве претендуют девять кандидатов. Вместе с первым туром там еще проводят два референдума.

Также в выпуске: Молния ударила в супружескую пару на Львовщине. Народный депутат Сергей Лещенко считает, что генпрокурор Украины манипулируют адвокатом Трампа. В Киеве сожгли авто известного журналиста и политолога Владимира Егорова.

Источник: 24 канал