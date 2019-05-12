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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 19:00: Видеопетиция от команды Зеленского. Выборы и референдум в Литве

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 19:00 – команда Зеленского запустила видеопетицию об обновлении парламента. Они предлагают распустить Верховную Раду через голосование в YouTube. На высшую должность в Литве претендуют девять кандидатов. Вместе с первым туром там еще проводят два референдума.

      Также в выпуске:

      Молния ударила в супружескую пару на Львовщине.

      Народный депутат Сергей Лещенко считает, что генпрокурор Украины манипулируют адвокатом Трампа.

      В Киеве сожгли авто известного журналиста и политолога Владимира Егорова.

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      Теги: Литва Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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