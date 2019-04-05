Выпуск новостей за 19:00: Влияние выборов на бизнес. Мнения украинцев о дебатах

В выпуске за 5 марта по состоянию на 19:00 – украинский бизнес не доверяет ни одному из кандидатов. В случае победы Порошенко опасаются, что коррупция наберет новых масштабов. А при Зеленском будет утрачена приобретенная экономическая стабильность. Многие украинцы считают, что дебаты необходимы. Чаще всего люди хотят услышать мнение кандидатов о насущных для страны вещах: от войны до экономики

Также в выпуске: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на содержание наркотических веществ и алкоголь.

Источник: 24 канал