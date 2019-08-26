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      Выпуск новостей за 19:00: Вопрос Украины на G7. Угрозы активисту в Харькове

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 19:00 – во Франции завершается саммит "Большой семерки", на котором президент США настойчиво убеждал коллег вернуть Россию. А вот председатель Евросовета Дональд Туск предложил в следующем году пригласить президента Украины. Правозащитник Роман Лихачев из города Чугуев, что на Харьковщине, заявил об угрозах в свой адрес.

      Также в выпуске:

      Перемирие только на бумаге. Боевики пренебрегают договоренностями, палят из гранатометов и пулеметов. А в последнее время активизировались еще и снайперы.

      Спецоперация по спасению состоялась во Львове. Зоозащитники выкупили у злоумышленников барсука, которым те торговали в интернете.

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      Теги: Новости Харькова Саммит G7 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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