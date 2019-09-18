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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Выпуск новостей за 19:00: Возмущение россиян относительно приговора Устинову. Формула Зеленского

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 сентября по состоянию на 19:00 – россиян в Москве сажают за решетку за то, что они спасают активистов от избиения силовиками или просто пытаются защищаться от атак полиции. Абсурдность этих дел всколыхнула общество. Министр Иностранных дел Украины анонсировал еще одну формулу Зеленского, с которой президент Украины собирается ехать на саммит "нормандской четверки".

      Также в выпуске:

      Чем живут сейчас скандальные отец и сын Гладковские, которых поймали на коррупционных схемах в оборонке.

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      Теги: Новости России Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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