Выпуск новостей за 19:00: Вознаграждение за убийц сына Соболева. Спасение из шахты лифта
В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 19:00 – супруги Соболевы обещают вознаграждение тем, кто сообщит имя заказчика покушения на их семью. Об этом они сообщили во время пресс-конференции. В Кропивницком спасли парня, упавшего в шахту лифта с седьмого этажа. Медики говорят, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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