Выпуск новостей за 19:00: Возвращение украинских моряков из Греции. Подтопления в Запорожье
В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 19:00 – 12 украинских моряков вернулись домой из Греции. Судно арестовали в прошлом году в мае, греческая полиция обвинила экипаж в незаконном перевозе оружия. В Запорожье накануне выпала месячная норма осадков, в двух районах затопило как минимум 70 домов.
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Обвал стены студенческого общежития на Житомирщине.
Источник: 24 канал
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