Выпуск новостей за 19:00: Возвращение украинских моряков из Греции. Подтопления в Запорожье

В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 19:00 – 12 украинских моряков вернулись домой из Греции. Судно арестовали в прошлом году в мае, греческая полиция обвинила экипаж в незаконном перевозе оружия. В Запорожье накануне выпала месячная норма осадков, в двух районах затопило как минимум 70 домов.

Также в выпуске: Задержание боевиков. Крестный ход УПЦ КП. Обвал стены студенческого общежития на Житомирщине.