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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00 Встреча омбудсменов. Нападение на журналиста

Выпуск новостей 16 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 19:00 – уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко, он был активистом движения "Честно".

Также в выпуске:

Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 20 раз, один защитник ранен.

Совет Европейского Союза продожил санкции против Крыма еще на один год.

В Мариуполе охрана кафе напала на военного, который требовал меню на украинском языке.

В Крыму русские оккупанты задержали крымскую татарку за переписку со своим мужем.

Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Украина – Россия журналисты СМИ
Источник: 24 канал
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