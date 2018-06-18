Выпуск новостей за 19:00 Встреча омбудсменов. Нападение на журналиста

В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 19:00 – уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко, он был активистом движения "Честно".

Также в выпуске: Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 20 раз, один защитник ранен.



Совет Европейского Союза продожил санкции против Крыма еще на один год.



В Мариуполе охрана кафе напала на военного, который требовал меню на украинском языке.



В Крыму русские оккупанты задержали крымскую татарку за переписку со своим мужем.