Выпуск новостей за 19:00 Встреча омбудсменов. Нападение на журналиста
В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 19:00 – уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась в Москве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В Херсоне избили журналиста Сергея Никитенко, он был активистом движения "Честно".
Также в выпуске:
Российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 20 раз, один защитник ранен.
Совет Европейского Союза продожил санкции против Крыма еще на один год.
В Мариуполе охрана кафе напала на военного, который требовал меню на украинском языке.
В Крыму русские оккупанты задержали крымскую татарку за переписку со своим мужем.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии