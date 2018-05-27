Выпуск новостей за 19:00: Встреча Трампа и Ким Чен Ына. Во Львовской области нашли тело военного
В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 19:00 – Трамп опять передумал относительно Северной Кореи и встречи с Ким Чен Ыном. У Яворовского полигона, во Львовской области нашли мертвым военного.
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Источник: 24 Канал
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