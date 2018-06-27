Выпуск новостей за 19:00: Встреча Трампа и Путина. США раскритиковали Антикоррупционный суд

В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 19:00 – Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Вене 15 июля. В США отметили несовершенство украинского антикоррупционного законодательства и объяснили, что именно им не нравится в новом Антикоррупционном суде.

Также в выпуске: В Минске договорились прекратить огонь на Донбассе с 1 июля. PETYA.A и его связь с Россией. В Украине будут округлять общие суммы в чеках. Длительные июньские выходные для украинцев. Ситуация на фронте.