Выпуск новостей за 19:00: Встреча Трампа и Путина. США раскритиковали Антикоррупционный суд

Выпуск новостей за 19:00: Встреча Трампа и Путина. США раскритиковали Антикоррупционный судВыпуск новостей 27 Читати новину українською
В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 19:00 – Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Вене 15 июля. В США отметили несовершенство украинского антикоррупционного законодательства и объяснили, что именно им не нравится в новом Антикоррупционном суде.
Также в выпуске:
В Минске договорились прекратить огонь на Донбассе с 1 июля.
PETYA.A и его связь с Россией.
В Украине будут округлять общие суммы в чеках.
Длительные июньские выходные для украинцев.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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