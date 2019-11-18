Выпуск новостей за 19:00: Встреча в нормандском формате. Гостиный двор в Киеве
В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 19:00 – лидеры четырех стран согласовали дату встречи в нормандском формате – она состоится 9 декабря. Столичная власть просит правительство как можно быстрее передать ей в собственность Гостиный двор, потому что он нуждается в немедленной реконструкции.
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