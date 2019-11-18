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      Выпуск новостей за 19:00: Встреча в нормандском формате. Гостиный двор в Киеве

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 19:00 – лидеры четырех стран согласовали дату встречи в нормандском формате – она состоится 9 декабря. Столичная власть просит правительство как можно быстрее передать ей в собственность Гостиный двор, потому что он нуждается в немедленной реконструкции.

      Также в выпуске:

      Россия наконец вернула украинские бронированные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны-Капу" после целого года плена.

      Как правильно лечить простуду: советы Супрун
      18 ноября
      1381
      Теги: Новости недвижимости Нормандский формат Новости Киева Выпуск новостей
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