Выпуск новостей за 19:00: Встреча в нормандском формате. Гостиный двор в Киеве

В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 19:00 – лидеры четырех стран согласовали дату встречи в нормандском формате – она состоится 9 декабря. Столичная власть просит правительство как можно быстрее передать ей в собственность Гостиный двор, потому что он нуждается в немедленной реконструкции.

Также в выпуске: Россия наконец вернула украинские бронированные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны-Капу" после целого года плена.