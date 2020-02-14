Выпуск новостей за 19:00: Встречались ли Зеленский и Патрушев. Запрет на необычные имена
В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский вероятно встречался с главой Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". В Украине могут запретить родителям называть детей необычными именами.
Также в выпуске:
План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел без объяснений удалили с сайта Мюнхенской безопасности конференции.
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