Выпуск новостей за 19:00: Встречались ли Зеленский и Патрушев. Запрет на необычные имена

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский вероятно встречался с главой Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". В Украине могут запретить родителям называть детей необычными именами.

Также в выпуске: План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел без объяснений удалили с сайта Мюнхенской безопасности конференции.