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      Выпуск новостей за 19:00: Встречались ли Зеленский и Патрушев. Запрет на необычные имена

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский вероятно встречался с главой Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". В Украине могут запретить родителям называть детей необычными именами.

      Также в выпуске:

      План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел без объяснений удалили с сайта Мюнхенской безопасности конференции.

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      Теги: Скандал Владимир Зеленский Выпуск новостей
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