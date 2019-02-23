Выпуск новостей за 19:00: Выставка картин для пленных моряков. Общественный ресторан в Киеве

В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 19:00 – в Киеве провели благотворительную ярмарку, где художники из разных уголков Украины представили картины, которые создали в поддержку украинских моряков. В Киеве полтысячи человек выложили из карманов по одной тысяче долларов на создание общественного ресторана. Совладельцы не будут получать никаких дивидендов.

Также в выпуске: В Карпатах погибли двое туристов В сети обнародовали видео, где люди в Чернигове говорят, что их голоса купили за 500 гривен. Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов.