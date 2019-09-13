Выпуск новостей за 19:00: Выступление Сенцова на форуме YES. Рост экономики Украины

В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на19:00 – в роли специального гостя на 16 ежегодную встречу YES был приглашен освобожденный политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов. Он рассказал личную историю, которая приключилась с ним в российской тюрьме. На 40% за 5 лет. Именно так должна вырасти экономика Украины. Такую задачу правительству поставил президент Владимир Зеленский.

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Президент выступил на ежегодном международном Форуме YES и рассказал, что по его мнению является счастьем. Перед выступлением он провел опрос среди мировых лидеров.

Парламент поддержал роспуск нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, инициированной Владимиром Зеленским. Свои голоса "за" отдал 341 депутат из 300 необходимых.