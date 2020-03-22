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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 19:00: Выздоровление старшей пациентки с коронавирусом. Уменьшение доноров

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 19:00 – в Италии зафиксировали старейшую женщину, которая выздоровела от COVID-19. Алми Кларе Корсини 95 лет, и она проживает на Севере страны, где больше всего случаев заражения. Кровь нужна всегда, а доноров все меньше. Всему виной карантин: кто-то не может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится.

      Также в выпуске:

      Пандемия коронавируса шагает по миру, и чтобы ее побороть, применяют не только лечение и строгие карантинные меры, но и наказывают людей за нарушение режима карантина.

      Из Индии не могут вылететь 400 украинцев.

      В Сумах завтра прекращает курсировать коммунальный пассажирский транспорт.

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      Теги: Выпуск новостей
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