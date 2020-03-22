Выпуск новостей за 19:00: Выздоровление старшей пациентки с коронавирусом. Уменьшение доноров

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 19:00 – в Италии зафиксировали старейшую женщину, которая выздоровела от COVID-19. Алми Кларе Корсини 95 лет, и она проживает на Севере страны, где больше всего случаев заражения. Кровь нужна всегда, а доноров все меньше. Всему виной карантин: кто-то не может добраться до центра сдачи, а кто-то просто боится.

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