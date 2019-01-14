Выпуск новостей за 19:00: Взрыв газа в России. Борьба за церковь священниками МП

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 19:00 – В городе Шахты Ростовской области России произошел взрыв в девятиэтажном доме, в результате которого обрушились два этажа. Предварительная причина инцидента – взрыв бытового газа. Священники Московского патриархата по всей стране пытаются удержать церковь любой ценой. В частности прибегают к хитрости, угрозам и даже политическим приемам.

Также в выпуске: Генеральная прокуратура Украины отозвала решение относительно снятия депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича.