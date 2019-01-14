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      Выпуск новостей за 19:00: Взрыв газа в России. Борьба за церковь священниками МП

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 19:00 – В городе Шахты Ростовской области России произошел взрыв в девятиэтажном доме, в результате которого обрушились два этажа. Предварительная причина инцидента – взрыв бытового газа. Священники Московского патриархата по всей стране пытаются удержать церковь любой ценой. В частности прибегают к хитрости, угрозам и даже политическим приемам.

      Также в выпуске:

      Генеральная прокуратура Украины отозвала решение относительно снятия депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича.

       

      Теги: Новости России УПЦ МП Выпуск новостей Взрыв в Магнитогорске Взрыв
      Источник: 24 канал
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