Выпуск новостей за 19:00: Взрыв на полигоне. Проверка деклараций депутатов
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 19:00 – в Кривом Роге произошел взрыв на военном полигоне, трое военнослужащих госпитализированы с тяжелыми ранениями. Как и в предыдущие годы, в 2018 многие депутаты задекларировали старинные церковные иконы.
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Источник: 24 Канал
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