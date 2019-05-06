20:53
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Выпуск новостей за 19:00: Взрыв в центре Киева. Подарки для президентов Украины

      Выпуск новостей 83 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 19:00 – в центре Киева возле бизнес-центра "Арена Сити" произошел взрыв. Примерно в 13:00 женщина в красной куртке положила вещи, облила их жидкостью и подожгла. В 1996 году Леонид Кучма учредил фонд, где хранят подарки всем президентам Украины. Журналисты 24 канала выяснили, что же за это время дарили первым лицам государства.

      Также в выпуске:

      На Прикарпатье грузовик с туристами слетел с обрыва: три человека погибли, девять – в больнице.

      Петр Порошенко представил нового командующего Операции объединенных сил: им стал генерал-лейтенант Александр Сирский.

      Шевченковский райсуд Киева разрешил Роману Насирову забрать загранпаспорт, и теперь он может выезжать за пределы государства.

      В результате авиакатастрофы в российском аэропорту "Шереметьево" погибли 41 человек: их тела сейчас идентифицируют.

      blog_ava
      Роды Меган Маркл: кого родила, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      сегодня
      10335
      Теги: Новости Украины Президент Украины Выпуск новостей Взрыв Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Генпрокурор США обманул Конгресс?
      сегодня , 20:30 Генпрокурор США обманул Конгресс?
      Іван Яковина 107
      Новый газовый кризис для Украины: когда, почему и к чему готовиться
      сегодня , 20:01 Новый газовый кризис для Украины: когда, почему и к чему готовиться
      Яніна Ткачук 295
      Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?
      сегодня , 19:01 Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?
      Борис Немировський 190
      Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России
      сегодня , 18:01 Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России
      Інна Жолобович 685
      Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно
      сегодня , 16:27 Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно
      1868
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук