Выпуск новостей за 19:00: Взрыв в центре Киева. Подарки для президентов Украины

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 19:00 – в центре Киева возле бизнес-центра "Арена Сити" произошел взрыв. Примерно в 13:00 женщина в красной куртке положила вещи, облила их жидкостью и подожгла. В 1996 году Леонид Кучма учредил фонд, где хранят подарки всем президентам Украины. Журналисты 24 канала выяснили, что же за это время дарили первым лицам государства.

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