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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00 Взрыв в Марьинке. ЕС аннулирует санкции против экс-регионалов

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 19:00 – в Марьинке Донецкой области двое гражданских жителей подорвались в своем дворе. Один из мужчин случайно наступил на взрывчатку, и она сдетонировала, спасти их не удалось. Бывшие чиновники Януковича удачно оспаривают санкции, которые на них наложил Евросоюз. Если в первом послемайданном списке было 22 человека, то сейчас 13.

Также в выпуске:

Более 400 украинцев приехали в Турцию, чтобы переплыть пролив Босфор, соединяющий Азию и Европу.

180 лет каждому – такой приговор получили два украинца в Греции за транспортировку нелегалов.

На радиостанцию Януковича положил глаз Порошенко.

Теги: Санкции Евросоюз Марьинка Взрыв Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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