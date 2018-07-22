Выпуск новостей за 19:00 Взрыв в Марьинке. ЕС аннулирует санкции против экс-регионалов

В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 19:00 – в Марьинке Донецкой области двое гражданских жителей подорвались в своем дворе. Один из мужчин случайно наступил на взрывчатку, и она сдетонировала, спасти их не удалось. Бывшие чиновники Януковича удачно оспаривают санкции, которые на них наложил Евросоюз. Если в первом послемайданном списке было 22 человека, то сейчас 13.

Также в выпуске: Более 400 украинцев приехали в Турцию, чтобы переплыть пролив Босфор, соединяющий Азию и Европу.



180 лет каждому – такой приговор получили два украинца в Греции за транспортировку нелегалов.



На радиостанцию Януковича положил глаз Порошенко.