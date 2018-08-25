Выпуск новостей за 19:00: Задержание бывшего посла в Киеве. Взрыв в Афганистане
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 19:00 – в Киеве полиция остановила дипломата, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, им оказался бывший посол Украины в США Александр Моцик. Возле избирательного участка в Афганистане произошел взрыв, погибли по меньшей мере трое людей, еще восемь получили ранения.
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Источник: 24 канал
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