Выпуск новостей за 19:00: Задержание пророссийского наемника. Новый закон о валютном рынке
В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 17:00 - в Донецкой области Национальная полиция задержала мужчину, который способствовал оккупации города Лиман. Петр Порошенко подал в Верховную Раду неотложный законопроект, который позволит гражданам и бизнесу свободно выводить средства за границу, как это делается во всем цивилизованном мире.
Также в выпуске:
В Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника.
Эксперты призывают европейские страны выслать российских дипломатов.
За последнюю неделю акции Facebook подешевели на 58 миллиардов долларов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии