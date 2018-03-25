Выпуск новостей за 19:00: Задержание пророссийского наемника. Новый закон о валютном рынке

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 17:00 - в Донецкой области Национальная полиция задержала мужчину, который способствовал оккупации города Лиман. Петр Порошенко подал в Верховную Раду неотложный законопроект, который позволит гражданам и бизнесу свободно выводить средства за границу, как это делается во всем цивилизованном мире.

Также в выпуске: В Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника. Эксперты призывают европейские страны выслать российских дипломатов. За последнюю неделю акции Facebook подешевели на 58 миллиардов долларов.