Выпуск новостей за 19:00: Задержание ветерана АТО "Тополя" в Польше. Опросы в ОРДЛО

В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 19:00 – поляки задержали ветерана АТО Игоря Мазура, более известного под позывным "Тополь". Более 57% жителей оккупированных территорий считают себя гражданами Украины. Опросы в течение прошлого месяца проводил Украинский институт будущего.

Также в выпуске: Разведение сил на Донетчине таки началось. День украинского языка и письменности. На фронте один украинский военный получил ранения.