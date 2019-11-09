Выпуск новостей за 19:00: Задержание ветерана АТО "Тополя" в Польше. Опросы в ОРДЛО
В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 19:00 – поляки задержали ветерана АТО Игоря Мазура, более известного под позывным "Тополь". Более 57% жителей оккупированных территорий считают себя гражданами Украины. Опросы в течение прошлого месяца проводил Украинский институт будущего.
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