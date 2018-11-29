Выпуск новостей за 19:00: Заявление Трампа о встрече с Путиным. Боевая готовность на Херсонщине

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 19:00 – Президент США Дональд Трамп официально заявил, что не будет встречаться с руководителем России Владимиром Путиным на саммите G20. На Херсонщине усилили боевую готовность и запретили продажу алкоголя вблизи военных частей.

Также в выпуске: Спецслужбы Украины перехватили разговоры российских пилотов, которые обстреливали украинские корабли: записи свидетельствуют, что обстрелы были целенаправленными. В Одессе напали на потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко.