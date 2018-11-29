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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 19:00: Заявление Трампа о встрече с Путиным. Боевая готовность на Херсонщине

      Выпуск новостей 85 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 19:00 – Президент США Дональд Трамп официально заявил, что не будет встречаться с руководителем России Владимиром Путиным на саммите G20. На Херсонщине усилили боевую готовность и запретили продажу алкоголя вблизи военных частей.

      Также в выпуске:

      Спецслужбы Украины перехватили разговоры российских пилотов, которые обстреливали украинские корабли: записи свидетельствуют, что обстрелы были целенаправленными.

      В Одессе напали на потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

      Теги: Владимир Путин Выпуск новостей Военное положение в Украине Новости Херсона Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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