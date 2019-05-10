Выпуск новостей за 19:00: "Заминирование" киевской мэрии. Обстрелы украинских военных
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 – анонимное сообщение о взрывчатке в здании Киевской городской государственной администрации поступило в 17:30. Всех работников эвакуировали, сейчас на месте работают пиротехники и спасатели. Боевики за сутки семь раз открывали огонь по украинским воинам. А вечером 9 мая оккупанты начали массированные обстрелы позиций украинской армии на Луганщине
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Источник: 24 канал
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