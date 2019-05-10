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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Выпуск новостей за 19:00: "Заминирование" киевской мэрии. Обстрелы украинских военных

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 – анонимное сообщение о взрывчатке в здании Киевской городской государственной администрации поступило в 17:30. Всех работников эвакуировали, сейчас на месте работают пиротехники и спасатели. Боевики за сутки семь раз открывали огонь по украинским воинам. А вечером 9 мая оккупанты начали массированные обстрелы позиций украинской армии на Луганщине

      Также в выпуске:

      К годовщине заключения Сенцова в Киеве активисты устроили шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы.

      Директора НАБУ Артема Сытника допрашивали в ГПУ как свидетеля по делу о вмешательстве в выборы США.

      В Житомире 9-летняя девочка написала 19 полноценных музыкальных композиций.

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      Теги: Новости Киева КГГА Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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