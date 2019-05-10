Выпуск новостей за 19:00: "Заминирование" киевской мэрии. Обстрелы украинских военных

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 – анонимное сообщение о взрывчатке в здании Киевской городской государственной администрации поступило в 17:30. Всех работников эвакуировали, сейчас на месте работают пиротехники и спасатели. Боевики за сутки семь раз открывали огонь по украинским воинам. А вечером 9 мая оккупанты начали массированные обстрелы позиций украинской армии на Луганщине

Также в выпуске: К годовщине заключения Сенцова в Киеве активисты устроили шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы. Директора НАБУ Артема Сытника допрашивали в ГПУ как свидетеля по делу о вмешательстве в выборы США. В Житомире 9-летняя девочка написала 19 полноценных музыкальных композиций.

Источник: 24 канал