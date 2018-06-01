Выпуск новостей за 19:00: Запрет на въезд в Россию. Кубок Президента среди силовиков
В выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 19:00 – в России жителей оккупированных территорий не хотят видеть. Кремль закрыл границу для жителей неподконтрольных Украине территорий. В Киеве прошел финал чемпионата по рукопашному бою за Кубок Президента среди силовиков.
Также в выпуске:
Под лозунгом "покажи "красную карточку" Путину!" продолжаются акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских пленников Кремля.
Главы МИД "нормандской четверки" встретятся уже 11 июня в Берлине.
Вячеслав Пивоварник – человек, которого называют заказчиком убийства Аркадия Бабченко.
Источник: 24 Канал
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