Выпуск новостей за 19:00: Запрет на въезд в Россию. Кубок Президента среди силовиков

В выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 19:00 – в России жителей оккупированных территорий не хотят видеть. Кремль закрыл границу для жителей неподконтрольных Украине территорий. В Киеве прошел финал чемпионата по рукопашному бою за Кубок Президента среди силовиков.

Также в выпуске: Под лозунгом "покажи "красную карточку" Путину!" продолжаются акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских пленников Кремля. Главы МИД "нормандской четверки" встретятся уже 11 июня в Берлине. Вячеслав Пивоварник – человек, которого называют заказчиком убийства Аркадия Бабченко.