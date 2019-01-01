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      Выпуск новостей за 19:00: Зеленский и ЦИК. Несчастный случай с фейерверком в Харькове

      Выпуск новостей 74 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 19:00 – спешить выполнять свое обещание Владимир Зеленский не стал, в первый день Нового года в Центральную избирательную комиссию, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на пост Президента Украины, не пришел. В Харькове в больницу госпитализировали мужчину, который хотел запустить цветные огни, ему фейерверком оторвало часть руки.

      Также в выпуске:

      Рецепты от похмелья: как оправиться после праздников.

      Как бойцы на передовой отпраздновали Новый год.

      110 лет со дня рождения Степана Бандеры: как чтят проводника украинских националистов.

      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Новости Харькова Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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