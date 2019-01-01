Выпуск новостей за 19:00: Зеленский и ЦИК. Несчастный случай с фейерверком в Харькове

В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 19:00 – спешить выполнять свое обещание Владимир Зеленский не стал, в первый день Нового года в Центральную избирательную комиссию, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на пост Президента Украины, не пришел. В Харькове в больницу госпитализировали мужчину, который хотел запустить цветные огни, ему фейерверком оторвало часть руки.

Также в выпуске: Рецепты от похмелья: как оправиться после праздников. Как бойцы на передовой отпраздновали Новый год. 110 лет со дня рождения Степана Бандеры: как чтят проводника украинских националистов.