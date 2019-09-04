Выпуск новостей за 19:00: Зеленский увеличивает свои полномочия. Почему Порошенко стал нардепом

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 19:00 – новую Верховную Раду уже обозвали "бешеным принтером", ведь только в первый день работы парламентарии проголосовали за почти сто законопроектов. Пятый президент Порошенко фигурирует в 12 уголовных процессах. Поэтому существует предположение, что он пошел в Раду, чтобы получить там защиту и сохранить собственную свободу.

Также в выпуске: Уже 5 сентября украинцы смогут увидеть фильм о жизни и смерти известного поэта, писателя и переводчика, который до последнего боролся с диктатурой, Василия Стуса.

Источник: 24 канал