Выпуск новостей за 19:00:Работа транспорта вопреки запрету в Запорожье. Трупы на улицах Эквадора
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 19:00 – в рамках карантина по всей стране ограничили движение общественного транспорта. Но в Запорожье автобусы, маршрутки и трамваи будут курсировать даже несмотря на постановление Кабмина. Медики Эквадора не успевают оказывать помощь больным. Морги переполнены и не принимают на обслуживание. На улицах ежедневно собирают до 100 трупов.
Также в выпуске:
В одном из полтавских супермаркетов покупатель бросил деньги в лицо продавщице. Против мужчины открыли дело по факту хулиганства.
6 апреля в Украине ужесточат правила карантина. Нужно обязательно надевать маску в общественных местах, носить с собой документы и перемещаться не более 2 человек.
В больнице города Сарны умер 77-летний мужчина. Это уже 5 жертва коронавируса на Ровенщине.
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