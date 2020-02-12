Выпуск новостей за 19: 00: заявление Арахамии о воде в Крым. Переименование станции метро
Выпуск новостей за 12 февраля по состоянию на 19:00 – председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вызвал массу обсуждений заявлением о возобновлении поставок воды в Крым в обмен на возвращение Донбасса. К киевской власти обратились представители благотворительного фонда мемориал Холокоста с просьбой переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр".
Также в выпуске:
Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак впервые встретился с журналистами. И сразу намекнул, что не будет повторять ошибок предшественника.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии