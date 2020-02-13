Выпуск новостей за 19: 00: эвакуация украинцев из Уханя. Задержание полицейского в Харькове

В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 19:00 – За украинцами, которые уже должны были вернуться из эпицентра смертельного китайского вируса, до сих пор никто не приехал. Уже четвертый день в городе Ухань они ждут чартерный рейс. Но ни причин отсрочки, ни новой даты вылета нашим соотечественникам не сообщают. В Харькове задержали копа, который ранил местного жителя.

Также в выпуске:

По результатам баллистической экспертизы, украинский катер "Бердянск" в ноябре 2018 года обстрелял российский ударный вертолет.

Людей просят не паниковать, потому что на Киевщине планируют антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Рекордное количество жертв от коронавируса. Только за последние сутки от болезни погибли 254 человека, Общее количество жертв уже достигло 1370.