Выпуск новостей за 19: 00: нарушение карантина на пляжах в Одессе. Коронавирус на Черкасщине

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 19:00 – несмотря на карантинные ограничения, на пляжах Одессы отдыхает много людей. Также работают рестораны, кальянные бары и прокаты электроскутеров и велосипедов. В Черкасской области за сутки зафиксировали рекордное быстродействие инфицирования. Сейчас там обнаружили 43 новых случая заражения коронавирусом, несмотря на то, что вчера было только 3.

Также в выпуске: От коронавируса в Украине умерло 9 человек, зараженных – 418. Муниципальные власти Одессы призывает горожан не нарушать условия карантина. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, договаривается о назначении на государственные должности. В Китае объявили о завершении эпидемии коронавируса.