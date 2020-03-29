Выпуск новостей за 19: 00: нарушение карантина на пляжах в Одессе. Коронавирус на Черкасщине
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 19:00 – несмотря на карантинные ограничения, на пляжах Одессы отдыхает много людей. Также работают рестораны, кальянные бары и прокаты электроскутеров и велосипедов. В Черкасской области за сутки зафиксировали рекордное быстродействие инфицирования. Сейчас там обнаружили 43 новых случая заражения коронавирусом, несмотря на то, что вчера было только 3.
Также в выпуске:
От коронавируса в Украине умерло 9 человек, зараженных – 418.
Муниципальные власти Одессы призывает горожан не нарушать условия карантина.
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, договаривается о назначении на государственные должности.
В Китае объявили о завершении эпидемии коронавируса.
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