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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 19: 00: нарушение карантина на пляжах в Одессе. Коронавирус на Черкасщине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 19:00 – несмотря на карантинные ограничения, на пляжах Одессы отдыхает много людей. Также работают рестораны, кальянные бары и прокаты электроскутеров и велосипедов. В Черкасской области за сутки зафиксировали рекордное быстродействие инфицирования. Сейчас там обнаружили 43 новых случая заражения коронавирусом, несмотря на то, что вчера было только 3.

      Также в выпуске:

      От коронавируса в Украине умерло 9 человек, зараженных – 418.

      Муниципальные власти Одессы призывает горожан не нарушать условия карантина.

      Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, договаривается о назначении на государственные должности.

      В Китае объявили о завершении эпидемии коронавируса.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Черкасс Выпуск новостей
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