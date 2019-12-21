Выпуск новостей за 19: 00: новые прогнозы по гривне. IT-обучение для начинающих

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 19:00 – министр экономразвития Тимофей Милованов сообщил, что в Украине прогнозируют укрепление гривны. В госбюджете на 2020 год указано, что курс официальной валюты может колебаться от 26 до 27 гривен за доллар. Благодаря системе Mate Academy каждый может бесплатно учиться программировать. В академии получает знания и бывший депутат Егор Соболев.

Также в выпуске: Российские боевики применили лазерное оружие против украинских военных. Украина договорилась с Россией о продлении транзита газа. В Украине продолжают закрывать игорные заведения. Президентская партия "Слуга народа" отпраздновала новогодний корпоратив.