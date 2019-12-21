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      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Выпуск новостей за 19: 00: новые прогнозы по гривне. IT-обучение для начинающих

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 19:00 – министр экономразвития Тимофей Милованов сообщил, что в Украине прогнозируют укрепление гривны. В госбюджете на 2020 год указано, что курс официальной валюты может колебаться от 26 до 27 гривен за доллар. Благодаря системе Mate Academy каждый может бесплатно учиться программировать. В академии получает знания и бывший депутат Егор Соболев.

      Также в выпуске:

      Российские боевики применили лазерное оружие против украинских военных.

      Украина договорилась с Россией о продлении транзита газа.

      В Украине продолжают закрывать игорные заведения.

      Президентская партия "Слуга народа" отпраздновала новогодний корпоратив.

      Що криється за стосунками Білецького і Авакова
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      Теги: Выпуск новостей Егор Соболев Бюджет 2020 Доллар-Гривна Гривна
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