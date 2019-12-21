Выпуск новостей за 19: 00: новые прогнозы по гривне. IT-обучение для начинающих
В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 19:00 – министр экономразвития Тимофей Милованов сообщил, что в Украине прогнозируют укрепление гривны. В госбюджете на 2020 год указано, что курс официальной валюты может колебаться от 26 до 27 гривен за доллар. Благодаря системе Mate Academy каждый может бесплатно учиться программировать. В академии получает знания и бывший депутат Егор Соболев.
Также в выпуске:
Российские боевики применили лазерное оружие против украинских военных.
Украина договорилась с Россией о продлении транзита газа.
В Украине продолжают закрывать игорные заведения.
Президентская партия "Слуга народа" отпраздновала новогодний корпоратив.
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