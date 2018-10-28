Выпуск новостей за 19: 00: обновлены рейсы Ryanair из Киева. Спасение овец из таможни

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 19:00 – авиакомпания Ryanair с сегодняшнего дня из киевского аэропорта "Борисполь" запустила еще шесть бюджетных рейсов. Два в Польшу – в Варшаву и Быдгощ, в столицу Литвы – Вильнюс, в испанскую Барселону, а также в Лондон и Братиславу. Овец, которые две недели провели на таможне в Одессе, наконец разгрузили на Виниччине.

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