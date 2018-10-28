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      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 19: 00: обновлены рейсы Ryanair из Киева. Спасение овец из таможни

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 19:00 – авиакомпания Ryanair с сегодняшнего дня из киевского аэропорта "Борисполь" запустила еще шесть бюджетных рейсов. Два в Польшу – в Варшаву и Быдгощ, в столицу Литвы – Вильнюс, в испанскую Барселону, а также в Лондон и Братиславу. Овец, которые две недели провели на таможне в Одессе, наконец разгрузили на Виниччине.

      Также в выпуске:

      Казацкий хор, переживший лагеря и запреты даже инструментов, празднует свое столетие.

      Грузины выбирают себе президента. Утром по всей стране открылись избирательные участки. Количество желающих возглавить страну рекордное – 25.

      В Киеве в Дарницком районе в озере Серебряный кол женщина утопила двух своих детей.

      За прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, один украинский защитник погиб.

      Теги: Выпуск новостей мир животных Ryanair
      Источник: 24 канал
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