Выпуск новостей за 19: 00: старое дело Садового об инвестициях. Все об охране президента
В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 19:00 – правоохранители тщательно исследуют участок в 23 гектара возле Львова и договора по нему еще с 2015 года. Снова всплыло подозрение в злоупотреблении властью Андреем Садовым. Они жертвуют личным, а в случае опасности – буквально своей жизнью. Хотя тогда считается, что они не справились с задачей. Это все об охране президента.
Также в выпуске:
Поддержать львовского мэра пришел к антикорсуду его киевский коллега – Виталий Кличко, и он даже согласился взять Андрея Садового на поруки.
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