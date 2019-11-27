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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 19: 00: старое дело Садового об инвестициях. Все об охране президента

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 19:00 – правоохранители тщательно исследуют участок в 23 гектара возле Львова и договора по нему еще с 2015 года. Снова всплыло подозрение в злоупотреблении властью Андреем Садовым. Они жертвуют личным, а в случае опасности – буквально своей жизнью. Хотя тогда считается, что они не справились с задачей. Это все об охране президента.

      Также в выпуске:

      Поддержать львовского мэра пришел к антикорсуду его киевский коллега – Виталий Кличко, и он даже согласился взять Андрея Садового на поруки.

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      Теги: Андрей Садовой Выпуск новостей
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