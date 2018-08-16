Выпуск новостей за 20:00: Акция под офисом Медведчука. Ожидание приговора Манафорту

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 20:00 – активисты пришли к офису скандального Виктора Медведчука, обрисовали асфальт разными цветами и требовали освободить политзаключенных Кремля. 305 лет – столько грозит экс-советнику Трампа и политическому консультанту Януковича Полу Манафорту за отмывание средств и уклонение от уплаты налогов.

Также в выпуске: Водителя, который на Житомирщине сбил на смерть людей, нашли. Коммунальные службы ликвидировали последствия урагана в Киеве. К 50-летию Кузьмы Скрябина Укрпочта выпускает почтовый знак с его изображением.