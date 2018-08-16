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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 20:00: Акция под офисом Медведчука. Ожидание приговора Манафорту

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 20:00 – активисты пришли к офису скандального Виктора Медведчука, обрисовали асфальт разными цветами и требовали освободить политзаключенных Кремля. 305 лет – столько грозит экс-советнику Трампа и политическому консультанту Януковича Полу Манафорту за отмывание средств и уклонение от уплаты налогов.

Также в выпуске:

Водителя, который на Житомирщине сбил на смерть людей, нашли.

Коммунальные службы ликвидировали последствия урагана в Киеве.

К 50-летию Кузьмы Скрябина Укрпочта выпускает почтовый знак с его изображением.

Теги: Выпуск новостей Судьи Пол Манафорт Скандал с фильмом про Стуса Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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